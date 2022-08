Rapinano un uomo in centro Genova, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - I carabinieri del Radiomobile di Genova hanno arrestato per rapina aggravata continuata in concorso, lesioni personali e ricettazione un ragazzo egiziano di 20 anni e il suo complice, un connazionale minorenne. I due, in via XX Settembre, con un pretesto hanno avvicinato un genovese di 50 anni e, dopo averlo minacciato e aggredito con un getto di spray urticante al volto, gli hanno strappato il borsello, dandosi alla fuga. Poco più tardi, gli stessi ragazzi in via San Vincenzo hanno avvicinato un ragazzo di 20 anni originario del Paraguay, l'hanno minacciato e colpito con la bicicletta risultata poi oggetto di furto. I due sono poi scappati senza rubare nulla. Sul posto le Gazzelle del nucleo radiomobile che, dopo aver appreso dalle vittime la descrizione degli autori del reato, hanno rintracciato e arrestato i due. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. (ANSA).