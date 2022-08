Shipping, d'Amico sale al 100% dell'irlandese Glenda

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - D'Amico International Shipping, società leader nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna ha acquisito la totalità dell'irlandese Glenda International shipping. L'operazione è avvenuta tramite la controllata d'Amico Tankers (Irlanda) che ha riscattato il 50% delle azioni detenute dalla Topley corporation del gruppo Glencore nella joint venture, per un corrispettivo pari a 27,4 milioni di dollari.

"Questa transazione aumenterà con effetto immediato la dimensione della nostra flotta" ha commentato Paolo d'Amico, presidente e ad di d'Amico International shipping. Il gruppo si propone di operare le 4 navi della flotta di Glenda International shipping, per alcuni anni "al fine di beneficiare del forte contesto di mercato, per poi procedere con una graduale cessione prima del raggiungimento del loro quindicesimo anno di età, con l'obiettivo di continuare a controllare una flotta giovane ed efficiente da un punto di vista di consumi di carburante" ha aggiunto d'Amico. (ANSA).