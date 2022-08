Lavoratori edili senza paga s'arrampicano su una gru a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 AGO - Due lavoratori edili egiziani impiegati in un cantiere, al loro ultimo giorno di lavoro, si sono arrampicati su una gru per protestare contro il mancato pagamento di due mensilità da parte della ditta. Succede alla Spezia, in un importante cantiere edile. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e ispettorato del lavoro. Uno dei due è stato aiutato a scendere dai vigili del fuoco perché ha accusato un malore a causa della grande altezza.

"I lavoratori che questa mattina sono stati costretti a salire sulla gru per rivendicare il loro diritto a essere retribuiti sono le vittime della giungla degli appalti e dei subappalti". Lo ha detto Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina, commentando l'iniziativa di protesta di due lavoratori egiziani in un cantiere edile alla Spezia. "C'è bisogno di regole e controlli, altro che la deregulation come sostengono in molti - ha detto Comiti -. Anche il super bonus 110 ha favorito il proliferare dalla sera alla mattina di centinaia di piccole e medie imprese, in cui sfruttamento e mancanza di diritti dilagano; bisognerà poi capire che fine faranno queste aziende quando il bonus scadrà. Lo sviluppo deve passare necessariamente dalla buona occupazione, quella che rispetta i contratti nazionali, la sicurezza ed i diritti dei lavoratori - conclude Comiti -. Come Cgil abbiamo sempre denunciato le situazioni di sfruttamento del mondo degli appalti nei diversi settori produttivi, adesso è il momento di dire basta. Siamo al fianco dei lavoratori che questa mattina sono saliti sulla gru e li sosterremo sino alla risoluzione positiva della vertenza".