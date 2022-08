Gotti, sul mercato pensavo saremmo stati più avanti

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 AGO - "Sì, mi aspettavo di avere una squadra più completa a questo punto della stagione rispetto a quello che ci siamo detti con la società". Lo ha detto Luca Gotti, tecnico dello Spezia, durante la conferenza stampa che precede la partita casalinga contro il Sassuolo. "Questi temi in realtà non sarebbero da porre all'allenatore. Ci sono persone preposte a trattarli. Da lì si possono ottenere risposte, che peraltro io conosco per interposta persona". Oggi il proprietario Robert Platek è arrivato in città, incontrando il tecnico per la prima volta. "Siamo stati insieme un paio d'ore, giusto per conoscersi".

Gotti non nega che, a fine mercato, potrebbe anche cambiare modulo per dare un senso all'organico che avrà a disposizione.

"Il 3-5-2 mi sembrava la direzione giusta per completare la squadra come pensavamo e speravamo - aggiunge -. Il mercato finirà giovedì 1 settembre e lì faremo la conta di chi siamo e come siamo. A quel punto sarò il più aperto possibile nel cercare le migliori soluzioni per quelli che saremo. Credo sia evidente che questa squadra ha bisogno di aiuto dal mercato, in tutti e tre i reparti".

Spezia reduce dalla sconfitta per 3-0 contro l'Inter. "La partita di domani è diversa da quella di settimana scorsa - dice Gotti -. Ci impone una costruzione diversa e una diversa fase difensiva. Il Sassuolo, nonostante cessioni importanti, ha acquistato calciatori di pregio. Pinamonti è un calciatore molto importante per la serie A per esempio. Hanno una chiara idea di società, della direzione che vogliono percorrere e i giocatori scelti vanno di conseguenza. Amano il possesso palla, ma stanno cercando di cambiare un po' pelle credo. L'anno scorso segnavano tanto, ma subivano anche tanto". (ANSA).