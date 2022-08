Centro minori Molo inagibile, sarà 'svuotato' entro oggi

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Il centro per minori non accompagnati all'ex Massoero è inagibile dalla notte scorsa e sarà svuotato entro oggi. A dirlo sono i residenti riuniti nel comitato spontaneo del Molo, aggiornati dal Comune sulla situazione. L'inagibilità della struttura è legata a un atto vandalico da parte di alcuni dei giovani ospiti: i ragazzi nella notte hanno svuotato gli estintori in dotazione al centro e hanno allagato alcune stanze. Sette persone, all'interno dell'ex Massoero, hanno avuto bisogno dei soccorsi, intossicati dalla sostanza contenuta negli estintori stessi. Alcuni dei ragazzi sono stati poi ricoverati al pronto soccorso del Galliera.

Questa mattina in vico Bottai, alcuni operatori della cooperativa che lo gestisce e alcuni minori, con i loro effetti personali contenuti nei trolley, erano già in procinto di lasciare il centro. Struttura vuota, quindi, con qualche giorno di anticipo rispetto al 5 settembre, data prospettata dal Comune ai residenti e legata alla chiusura per ristrutturazione dell'edificio. Nelle settimane passate il comitato ha lamentato ripetuti episodi legati a microcriminalità e disturbo della quiete pubblica. (ANSA).