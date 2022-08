Turista cade sugli scogli e si ferisce gravemente

Rottura del bacino e grave trauma facciale per una turista 36 enne di Bergamo caduta dalla scogliera di S. Anna in comune di Lavagna. La donna, probabilmente mentre stava facendo un selfie con il telefonino è scivolata cadendo tra le rocce e compiendo un volo di diversi metri.

Difficili le operazioni di soccorso eseguite dai vigili del fuoco di Chiavari coadiuvati dai carabinieri di Sestri Levante.

I medici del 118 ed i militi della Croce Verde sestrese sono riusciti a stabilizzare la turista e per via delle ferite gravi in codice rosso è stata trasferita al San Martino di Genova .La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. (ANSA).