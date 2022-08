Inaugurata Expo Fontanabuona. Toti, è messaggio positivo

Con la benedizione del vescovo di Chiavari monsignor Giampio Devasini si è aperta la 38 esima edizione dell' Expo Fontanabuona che vedrà fino a domenica a Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli, 40 stand di svariati settori artigianali con novità produttive. La Regione ha partecipato con il presidente Giovanni Toti , il vice Alessandro Piana assessore al Marketing Territoriale e all'agricoltura e l'assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benvenuto.

"Tra tante notizie negative - ha detto il presidente Toti - di questi giorni con la ripresa del virus, il prezzo del gas, oggi dalla Fontanabuona parte in messaggio positivo per la voglia di ripresa e di esposizioni in presenza dopo due anni di Covid. Tra le buone notizie - ha aggiunto Toti - anche quella che il progetto del tanto atteso tunnel sta andando avanti".

Su questo argomento il sindaco di Genova Marco Bucci ha poi annunciato che nei prossimi mesi ci sarà una riunione operativa sugli aspetti tecnici del traforo. Presenti alla cerimonia anche i consiglieri regionali Giovanni Boitano, Sandro Garibaldi e l europarlamentare Marco Camponenosi, Luigi Attanasio presidente della Camera di Commercio di Genova e Alessandra Ferrara presidente del GAL genovese. (ANSA).