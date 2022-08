Covid: Gimbe, più contagi in Liguria ma calano terapie intensive

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 17-23 agosto 2022, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi di coronavirus, 177.877 contro 149.885, e una sostanziale stabilità dei decessi, 759 contro 746. In calo i casi attualmente positivi (752.091 vs 854.023), le persone in isolamento domiciliare (745.459 vs 846.180), i ricoveri con sintomi (6.378 vs 7.544) e le terapie intensive (254 vs 299) (figura 3). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: 759 morti (+1,7%), di cui 80 riferiti a periodi precedenti, -45 ricoveri in terapia intensiva (-15,1%), meno 1.166 ricoveri con sintomi (-15,5%), ma anche 177.877 nuovi casi di covid (+18,7%). (ANSA).