Calcio: Genoa; firme per Aramu, incontro coi tifosi alle 18

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - Dopo il colpo Strootman di ieri, oggi giornata di firme per Mattia Aramu, il centrocampista offensivo arrivato dal Venezia è stato ufficializzato oggi in contemporanea con il passaggio dell'esterno Antonio Candela ai lagunari.

Nel frattempo il giocatore, che ieri ha sostenuto la prima seduta di allenamento, alle 18 sarà presentato ai tifosi direttamente al Ticket Office del Porto Antico dove è ancora in corso la campagna abbonamenti, prolungata sino alla gara con il Parma.

Aramu arriva a titolo definitivo e firmerà un triennale.

Visite mediche invece in mattinata per George Puscas, l'attaccante rumeno del Reading, per la cui ufficialità bisognerà però attendere ancora in quanto in arrivo dall'estero.

(ANSA).