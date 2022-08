Calcio: Genoa; Aramu, pronto per domenica. Campionato duro

Bagno di folla per Mattia Aramu e George Puscas, i due nuovi acquisti del Genoa annunciati oggi, che dopo la seduta odierna hanno raggiunto i tifosi in coda al Ticket Office del Porto Antico. "Spero di ricambiare questo affetto con le mie prestazioni - ha dichiarato Aramu -. Io comunque sono pronto anche a giocare domenica e ho già parlato col mister che mi ha fatto un'ottima impressione. Genoa favorito? Dobbiamo sempre dimostrare sul campo di essere la favorita. Ci aspetta un duro campionato e dobbiamo lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. In serie B tutte le partite sono difficili e non bisogna sottovalutare nessun avversario, anzi bisogna essere sempre concentrati perché è l'unico modo per portare i tre punti a casa ogni domenica".

Pronto ad essere subito protagonista anche Puscas che non ha avuto dubbi appena si è palesata l'ipotesi Genoa. "Quando il Genoa arriva, con questa piazza, con questo traguardo che vogliono raggiungere, con un progetto così, non c'è niente da dire. Appena saputo dell'interessamento ho detto subito si. Ed ora mi aspetto di ripagare il calore dei tifosi e la fiducia della società. Questo campionato sarà uno spettacolo, una B tra le più importanti di sempre". (ANSA).