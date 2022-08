Torna Expo Fontanabuona, 40 stand e cibo da strada

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia del Covid19, torna in presenza l'Expo Fontanabuona, giunta quest'anno alla 38esima edizione e in programma da domani, giovedì 25, fino a domenica 28 agosto.

Stand con gli operatori del territorio, convegni, eventi musicali e culturali, laboratori stand gastronomici, tutto a ingresso gratuito nei locali del parco esposizioni di Calvari (Genova) a cura dell'Agenzia di sviluppo Gal genovese.

Gli spazi espositivi ospiteranno oltre 40 stand dedicati ai prodotti d'eccellenza del territorio della Fontanabuona, delle valli limitrofe e del Tigullio: mobili su misura, artigianato artistico e abbigliamento afferenti al marchio regionale "Artigiani in Liguria", prodotti artigiani del comparto agroalimentare e prodotti agricoli a cura di aziende selezionate.

"L'organizzazione della manifestazione ha richiesto ancora più impegno che per le precedenti edizioni, l'intento è quello di riaccendere i riflettori sul territorio fontanino, sulle sue peculiarità ed eccellenze, che a causa della pandemia e della chiusura forzata del tunnel di Ferriere per diversi mesi hanno limitato gli accessi in valle. Dopo due anni di sospensione, - afferma Alessandra Ferrara, presidente del GAL Genovese - far ripartire la macchina organizzativa non è stato semplice ma abbiamo potuto contare sul sostegno degli enti preposti, in primis Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Città Metropolitana e della fattiva collaborazione degli enti locali, delle aziende e delle associazioni del territorio".

È da questa "sinergia di intenti" che è scaturita l'edizione numero 38, che propone numerose novità ed eventi inediti.

Tra le novità di quest'anno a cura dell'Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, la ristorazione con formula streetfood o "cibo si strada" che prevede stand gastronomici che tutti i giorni propongono piatti tipici del territorio (trofiette al pesto, focaccia al formaggio, frittura di pesce…) presenti anche stand con menù gourmet a cura delle associazioni locali. (ANSA).