Migranti: 19 stranieri in furgone parcheggiato, un arresto

Diciannove migranti, tra i 19 e i 30 anni, provenienti da Nordafrica, Iran e Iraq, sono stati trovati dai carabinieri a bordo di un furgone posteggiato in via Roberto a Bordighera. I militari sono intervenuti, dopo aver notato strani movimenti accanto a un'auto e al furgone. Il conducente di quest'ultimo, è riuscito a dileguarsi, mentre quello della vettura è stato fermato e arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti, tutti in precarie condizioni igienico-sanitarie sono stati rifocillati e al termine delle operazioni di identificazione sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per violazioni in materia di immigrazione. Alcuni di loro hanno chiesto protezione internazionale. (ANSA).