Due morti in poche ore sulle spiagge savonesi

(ANSA) - SAVONA, 24 AGO - Due morti in poche ore sulle spiagge della provincia di Savona, entrambi per malore. La prima vittima è un turista lombardo di 68 anni deceduto intorno alle 11 in uno stabilimento balneare del lungomare di Pietra Ligure: l'uomo ha accusato un malore improvviso e fatale mentre si trovava in mare. Inutili i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri, il personale della capitaneria di porto e la polizia locale.

Poche ore dopo una nuova tragedia, questa volta nella vicina Finale Ligure: qui a perdere la vita, poco dopo le 14, è stato un uomo di circa 50 anni. Anche nel suo caso il malore fatale è sopraggiunto mentre faceva il bagno: i bagnini si sono subito tuffati riportandolo a riva, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. (ANSA).