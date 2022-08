Samp, operazione riuscita per attaccante De Luca

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - L'attaccante della Sampdoria Manuel De Luca è stato sottoposto a Roma all'intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro.

L'operazione, eseguita a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita: De Luca potrà pertanto iniziare da subito il percorso riabilitativo. Per lui il rientro in campo è previsto tra circa 4 mesi. Adesso il club è alla ricerca di un bomber per completare il reparto offensivo: piace moltissimo Defrel del Sassuolo anche se l'accordo sembra difficile perché il club emiliano al momento lo vorrebbe trattenere in rosa. (ANSA).