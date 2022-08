Samp; Giampaolo, una partita di grande spessore

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Primo punto in campionato per la Sampdoria che lo ha conquistato fermando la Juventus.

Soddisfatto il tecnico Giampaolo.

"Abbiamo giocato una partita di grande spirito e abnegazione.

C'era la giusta alchimia nella squadra e abbiamo affrontato la Juventus con la giusta personalità-ha spiegato -.Questo è un risultato che ci dà la forza e la fiducia per poter lavorare meglio. Avremmo anche potuto subire lo spessore di una partita importante e subire gol. Ma un risultato del genere significa creare fiducia nell'approcciare le partite che verranno con consapevolezza diversa. Abbiamo giocato a ritmi altissimi con un caldo tremendo, come se l'avessi giocata anche io. Bene chi ha cominciato e chi è subentrato. Ormai alla fine le squadre vengono stravolte dalle cinque sostituzioni e la partita non è più quella dell'inizio, se hai calciatori di mantenere lo stesso livello sei competitivo altrimenti le perdi".

E nei momenti di difficoltà a trascinare la squadra blucerchiata il pubblico di casa. "Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà fisica ma i nostri tifosi ci hanno sostenuto in maniera incessante sino alla fine, per me è come se avessi un cambio in più".

A spiccare alcuni elementi come Sabiri e Colley. "Sabiri è un giocatore di qualità con personalità. Non ha paura di prendersi le responsabilità, poi in quel fazzoletto di campo lui e Djuricic parlano la stessa lingua, ma devo fare una nota di merito a a tutto il collettivo perché tutti hanno fatto una partita al di sopra delle capacità , altrimenti non avremmo potuto fare risultato. Colley? ha fatto una grande partita tecnica, fisica e mentale. Probabilmente una delle migliori che ricordi, oggi mi è piaciuto particolarmente". (ANSA).