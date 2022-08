Porti Genova, Savona-Vado, 31,5 mln di finanziamento da Cdp

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - L'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale ha ottenuto un finanziamento da Cassa depositi e prestiti per 31,5 milioni di euro che serviranno per le infrastrutture degli scali di Genova e Savona-Vado ligure.

Nel dettaglio, le risorse finanzieranno per il porto di Genova i lavori di dragaggio dei fondali del bacino di Sampierdarena, e del porto passeggeri, con l'obiettivo di migliorare la navigazione e l'attracco in banchina. I dragaggi interesseranno anche pont Nino Ronco e con i finanziamenti di Cdp sarà realizzato l'ampliamento del terminal contenitori Ronco Canepa con la realizzazione di una nuova banchina e un piazzale.

Ancora, fra i lavori previsti ci sono anche quelli per completare il ripristino della diga foranea di Genova danneggiata dalle mareggiate degli anni scorsi. Ancora, il finanziamento sarà utilizzato per il potenziamento del parco ferroviario del terminal di Vado ligure e per ripristinare moli e dighe sia nel bacino di Savona che in quello di Vado ligure.

"Come evidenziato in un recente studio sull'analisi di impatto del piano delle opere previste - sottolinea una nota congiunta di Cdp e Adsp - gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture portuali di Genova e Savona sono in grado di generare oltre 500 nuovi posti di lavoro". (ANSA).