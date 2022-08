Paganini, Verdi e non solo a Festival internazionale Savona

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Prende il via domenica prossima la decima edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona, del quale è direttore artistico Francesco Ottonello. Diciotto gli incontri in cartellone fino a dicembre ospitati in diverse sale della città.

Il primo appuntamento è nella Chiesa di Sant'Andrea con il duo chitarristico formato da Roberto Noli e Luca Soattin. Il programma prevede pagine di Gragnani, Paga nini e Carulli: di quest'ultimo verrà proposta in prima esecuzione moderna la pagina "Le bouquet". Il 3 settembre (Chiesa di Sant'Andrea), nell'ambito del progetto pluriennale dedicato alla musica da camera di Paganini, Enrico Filippo Maligno (violino), Cristiano Delpriori (viola), Federica Ragnini (violoncello) e Matilde Oppizzi (chitarra) eseguiranno alcuni lavori del grande violinista genovese, in particolare la Sonata M.S. 132. Il 10 settembre (Oratorio dei SS.Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla) l'Orchestra da Tre Soldi proporrà un articolato programma fra jazz, musica francese di primo Novecento e brani sudamericani. Il 24 settembre (Sala della Strella Maris) tornerà in scena l'Ensemble Nuove Musiche: in programma, in prima esecuzione assoluta, un brano per violoncello solo, commissionato al compositore emiliano Luca Benatti, e "Façade" del compositore inglese Walton. Il 25 settembre il Festival farà tappa a Varazze (Oratorio di San Giuseppe), dove il Trio Opera Viwa proporrà un repertorio centrato prevalentemente sulla musica sacra. Da segnalare ancora il concerto dell'1 ottobre (Duomo) con elementi dei Wiener Philharmoniker impegnati con Haydn (Quartetto op. 64 n.5) e Verdi (Quartetto). E fra i successivi si segnala "Il soffio del vento" (16 ottobre, Chiesa di San Pietro) con Fabio Rinaudo (uilleanpipes, musette bechonnet, whistle) e Silvano Rodi (organo).

A chiudere l'edizione 2022 del Festival, il 16 dicembre a Savona, sarà un giovane talento pianistico, vincitore del primo premio assoluto 2021 del Concorso Pianistico di Albenga, il ventenne Andrea David. (ANSA).