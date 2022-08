Msc Seascape completa le prove in mare

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - MSC Seascape ha completato con successo i suoi primi test intensivi di navigazione durante le prove in mare che si sono svolte tra il 17 e il 20 agosto. La nuova ammiraglia italiana, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia sarà la quarta unità della classe Seaside e la seconda Seaside Evo costruita in Italia da Fincantieri.

La nave, che ha una stazza lorda di 169.400 tonnellate, sarà consegnata a Msc Crociere a fine novembre e offrirà crociere tutto l'anno ai Caraibi in partenza da Miami. Msc Seascape sarà la seconda nave ad entrare in servizio nel 2022, dopo Msc World Europa che entrerà in servizio qualche settimana prima.

"Con l'arrivo di queste due nuove navi, la flotta Msc Crociere passerà tra qualche mese da 19 a 21 unità - ha detto Leonardo massa, managing director di Mac Crociere -, e il prossimo maggio, con il battesimo di MSC Euribia, raggiungerà le 22 unità. Un incremento di capacità che andrà ad arricchire ulteriormente la nostra offerta di destinazioni e itinerari disponibili in tutti i mari del mondo, e che testimonia la grande fiducia di Msc Crociere per il futuro. Grazie a questo inarrestabile piano di crescita, Msc Crociere continuerà a scalare posizioni di mercato a livello globale, guidando il settore delle crociere con navi sempre più tecnologicamente avanzate e sempre più attente all'ambiente".

La cerimonia di battesimo di MSC Seascape si terrà a New York il 7 dicembre 2022 presso il Manhattan Cruise Terminal. La nuova nave offrirà due diversi itinerari di sette notti, con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana, oppure con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town alle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica. (ANSA).