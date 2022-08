Incontro Bucci abitanti del Molo, minori via il 5 settembre

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - "Abbiamo avuto rassicurazioni da parte del sindaco e dell'assessore al Sociale, il 5 settembre l'ex Massoero sarà svuotato, i minori stranieri non accompagnati saranno trasferiti altrove e quando il centro riaprirà dopo i lavori di ristrutturazione avrà una gestione del tutto diversa".

I portavoce del comitato spontaneo del Molo sono soddisfatti dell'incontro avuto questa mattina a palazzo Tursi con Marco Bucci e l'assessore Lorenza Rosso. "Teniamo duro ancora una settimana - dice una residente - anche nelle ultime ore c'è stato un via vai di giovani, secondo noi non tutti minorenni, e continuiamo a non sapere quanti siano gli ospiti della struttura, ma ora abbiamo la certezza che il Massoero tornerà a in futuro a occuparsi di senza fissa dimora, con una mensa interna fissa, una lavanderia e una situazione che sarà sotto controllo". Nel corso dell'estate il quartiere del Molo ha subito ripetuti episodi di illegalità e mancanza di sicurezza, tra scippi, aggressioni, risse e minacce da parte di alcuni dei giovani stranieri ospiti dell'ex Massoero e altri che gravitano nella zona. "Il Comune ci ha anche detto che troverà uno spazio per l'attività associativa - aggiungono gli abitanti - siamo soddisfatti, ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda".

(ANSA).