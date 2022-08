Caso di Dengue a La Spezia, disinfestazione in centro città

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 AGO - Un'area del centro storico della Spezia è stata sottoposta a disinfestazione a seguito di un caso di Dengue rilevato dall'azienda sanitaria in un cittadino di ritorno da un Paese tropicale. L'operazione è scattata alle 22 della notte tra lunedì e martedì in una zona presso Scalinata Guidoni, non lontana dal Castello di San Giorgio. Prima del trattamento, ai residenti è stato chiesto di chiudere le finestre e ritirare i panni stesi, spegnere i condizionatori, ripulire gli arredamenti da giardino lasciati all'aperto e proteggere con teli di plastica eventuali orti o alberi da frutto. Fino alle 2 di notte è stato impedito il transito in zona. Obiettivo dell'operazione eventuali zanzare tigre che potrebbero essere venute a contatto con il soggetto colpito da febbre da Dengue, una malattia di origine virale che viene trasmessa appunto dagli insetti. Interessate strade, marciapiedi, cortili, aree verdi e tombini. (ANSA).