Minaccia ex suocero, polizia gli ritira 11 fucili e 2 pistole

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Minaccia l'ex suocero di dargli fuoco con la benzina, gli danneggia il giardino e infine riga la vernice della macchina della sua ex. Protagonista un uomo di 44 anni residente in Val di Magra al quale la polizia, all'esito della denuncia fatta dall'anziano padre della ex moglie, ha ritirato a scopo cautelare 13 armi da fuoco, 11 fucili e 2 pistole.

L'episodio che aveva spinto l'anziano a rivolgersi alla polizia è accaduto a fine luglio quando l'ex genero aveva minacciato l'incolumità personale della famiglia dell'ex moglie: "te in particolare ti darò fuoco con la benzina" gli aveva urlato.

La polizia reputando necessario adottare una linea di massima cautela e non potendo escludere che quanto accaduto potesse reiterarsi o giungere a conseguenze ulteriori, ha proceduto al ritiro cautelare delle armi da fuoco in possesso dell'uomo.

(ANSA).