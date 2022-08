Covid: Liguria, in aumento ospedalizzati, calo nelle Intensive

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Calano ancora i nuovi casi di positività al Covid in Liguria. Oggi sono 247, su 1.891 test antigenici e molecolari eseguiti, per un tasso di positività che si attesta al 13,06%.

In isolamento domiciliare restano 7.745 presone, 245 in meno rispetto a ieri. Crescono gli ospedalizzati che oggi sono 324, 21 in più rispetto a ieri. In calo invece le intensive, che oggi sono 7, due in meno rispetto a ieri.

Secondo i dati flusso Alisa-Ministero riportati dal quotidiano bollettino redatto da Regione Liguria, i decessi sono stati 2, uno il 10 agosto e l'altro il 20 agosto: si tratta di un uomo di 77 anni morto al Galliera e di una donna di 84 anni, deceduta al Policlinico S.Martino. In totale, da inizio pandemia, i morti sono stati 5.514. (ANSA).