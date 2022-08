Comune Baiardo ingaggia rabdomante per trovare acqua

(ANSA) - BAIARDO, 22 AGO - Il Comune di Baiardo, nell'entroterra di Sanremo, ha ingaggiato un rabdomante per la ricerca dell'acqua con "metodo sensitivo agricolo". Nella determina di affidamento dell'incarico, il geometra Ivano Frontero dell'Area tecnica fa specifico riferimento alla siccità e alla necessità di reperire nuove fonti di approvvigionamento idrico. La scelta è ricaduta su Renato Labolani, che al termine di un primo sopralluogo avrebbe già trovato due punti al di sotto dei quali dovrebbero esserci delle sorgenti. Il successo dell'operazione, tuttavia, potrà essere riconosciuto soltanto dopo che le trivelle avranno scavato nel terreno. Labolani è stato ingaggiato anche nella tenuta di Berlusconi a Portofino, dove si recherà nel mese di settembre per effettuare lo stesso lavoro, che tra l'altro in passato aveva svolto con successo anche nel terreno appartenuto alla contessa Francesca Vacca Augusta. (ANSA).