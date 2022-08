Brucia auto elettrica, vigili del fuoco chiudono strada

(ANSA) - IMPERIA, 22 AGO - Una vettura Tesla con motore elettrico, posteggiata in via Scarincio a Imperia Porto Maurizio, è andata in fiamme verso le 2.35, per motivi ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale comando provinciale. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza e la vettura sarà rimossa in giornata quando le diverse componenti elettriche si saranno raffreddate.

Si indaga sulle cause del rogo e non si esclude l'ipotesi del corto circuito. (ANSA).