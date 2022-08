Principato Seborga presenta nuova collezione francobolli

L'autoproclamato Principato di Seborga ha presentato una nuova collezione di francobolli, consistente in tre foglietti filatelici presentati ieri sera nel corso dei festeggiamenti di San Bernardo, che ogni anno coincidono con la festa del piccolo principato alle spalle di Bordighera. I design della nuova collezione, che ha valore simbolico, come altrettanto simbolico è il principato, sono stati scelti con un concorso svoltosi tra marzo e maggio. "Ci piaceva l'idea che le proposte arrivassero dai nostri affezionati sostenitori, in un'ottica di partecipazione" ha spiegato la principessa Nina.

I vincitori del concorso sono: Antonio Barelli di Vimercate (Monza e Brianza), Alessandro Andrea Pitzoi Arcadu di Porto Torres (Sassari); Fernando De Paolis; il Club 500 Monte-Carlo e in particolare Daniela Galione; Gian Paolo Terrone di Saronno (Varese); Fabrizio Annovi di Modena.

"Il concorso è stato un successo - ha detto ancora Nina - abbiamo ricevuto contributi, tutti bellissimi, da una ventina di partecipanti e alcuni hanno inviato più proposte. I soggetti sono stati scelti nelle scorse settimane dal Consiglio della Corona". (ANSA).