Uomo accoltellato nella notte a Sanremo, è grave

Un italiano di 23 anni, impiegato in un locale notturno situato nella zona della movida a Sanremo, è stato accoltellato e gravemente ferito la scorsa notte verso le 4.30 in corso Trento Trieste. Ancora imprecisati i motivi dell'aggressione, su cui stanno lavorando i carabinieri, che sono alla ricerca dell'autore.

L'uomo, che al momento dell'aggressione non era in servizio, è stato raggiunto da tre o quattro fendenti al torace, Il personale sanitario lo ha stabilizzato e portato in codice rosso al l'ospedale Borea, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona e stanno anche acquisendo delle testimonianze per avere un quadro più preciso dell'accaduto.

(ANSA).