Triora dà le chiavi della città all' 'ultima strega'

Il Comune di Triora, conosciuto per l'inquisizione delle streghe in epoca medievale, consegnerà domani la cittadinanza onoraria al giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua "che ha da sempre avuto un attaccamento nei confronti del Borgo di Triora e dei suoi abitanti - si legge nella motivazione - sentimento ricambiato da tutta la comunità in più occasioni, portando alla ribalta televisiva e non solo le bellezze la tradizione e la cultura del Borgo".

Nel corso della mattinata, inoltre, consegnerà le "chiavi della città" ad Antonietta Chetta, 94 anni, la "signora delle erbe" ovvero l'ultima "strega" del paese: "che nel corso degli anni ha interpretato e rappresentato in maniera del tutto naturale, e grazie alla sua sapiente conoscenza delle erbe in ambito di medicina popolare, l'archetipo del tutto inventato, delle sventurate donne ingiustamente accusate di stregoneria".

La cerimonia si terrà a margine di Strigòra, la mostra mercato della stregoneria nata nel 2001 con l'intento di rivalutare e smitizzare la figura della strega, ingiustamente condannata. In programma un mercatino medievale, una visita guidata gratuita al quartiere della Cabotina, antico rifugio delle streghe, e alle rovine del castello, laboratori, baby dance, spettacoli di magia, teatro e musica dal vivo.

Si potrà anche visitare lo storico museo etnografico e della stregoneria, dove - tra oggetti un tempo usati quotidianamente e reperti d'ogni genere - sono visibili gli atti del processo del 1587-89, oltre oggetti magici, testimonianze sulle antiche consuetudini e finanche racconti dal sapore magico tramandati nel tempo. (ANSA).