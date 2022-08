Maltratta la madre in casa nonostante divieto, arrestato

I carabinieri della Stazione di Genova-Marassi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 30 anni per maltrattamenti nei confronti della madre. E' stato colto in violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare era stato allontanato d'urgenza dall'abitazione in cui conviveva con la madre dopo ripetuti episodi di maltrattamenti e minacce nei suoi confronti.

Ieri la madre ha segnalato tempestivamente al 112 la presenza del figlio nell'abitazione, in violazione del provvedimento di allontanamento, i carabinieri si sono precipitati nella casa e lo hanno arrestato. Dopo la celebrazione del rito per direttissima, i carabinieri proponevano al Tribunale di Genova la misura della custodia cautelare in carcere per il reiterarsi del comportamento molesto, per cui il 30enne veniva associato alla casa circondariale di Genova-Marassi. (ANSA).