Dolceacqua in festa per Luigina che si ribellò alla famiglia

Dolceacqua fa festa per ricordare una donna che a fine '800 si ribellò alla famiglia e per amore fuggì da un convento. Uno spettacolo piro-musicale si terrà all'ombra del Castello dei Doria dove ogni anno accorrono migliaia di turisti da tutto il Ponente della Liguria. Lo spettacolo, che torna dopo due anni di stop per la pandemia, quest'anno è intitolato a Luigina Garoscio, la cui storia è simbolo della ribellione ai soprusi e alle costrizioni nei confronti delle donne. Vissuta a cavallo tra '800 e '900, infatti, apparteneva a un ricca famiglia che si oppose a una sua relazione con il maestro di musica. Per evitare che i due si potessero frequentare, la famiglia la mandò in convento, ma lui, suonando davanti a tutti i monasteri la melodia che le aveva dedicato, la trovò e i due fuggirono assieme. La "fuitina", tuttavia, durò tre giorni. La giovane, infatti, venne scoperta e mandata in un altro convento, mia stavolta lontano dal proprio paese. (ANSA).