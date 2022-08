Aggredisce prostituta e la abbandona in autostrada, denunciato

Un uomo è stato denunciato a piede libero dalla polizia per avere sequestrato e picchiato una donna lasciandola poi a piedi in autostrada. L'uomo, con precedenti specifici, deve rispondere di rapina, violenza privata e lesioni personali. La donna, una prostituta che era stata poco prima con l'uomo dietro pagamento di una prestazione sessuale, è stata medicata in ospedale a Genova e dimessa con una prognosi di 15 giorni per ferite al volto.

L'aggressione è avvenuta la notte del 15 agosto. Dopo una segnalazione, una pattuglia della polizia stradale ha trovato la donna a piedi sulla autostrada A12 all'uscita di Genova Est, nelle vicinanze di una galleria. Semi svestita e visibilmente spaventata, la donna ha detto agli agenti di essere stata abbandonata in autostrada da un uomo che si era rivolta a lei per una prestazione sessuale a pagamento. Secondo quanto accertato successivamente, l'uomo, dopo averla pagata l'avrebbe colpita in volto e poi derubata della somma di 400 euro. La donna, trattenuta in macchina contro il suo volere, sarebbe poi stata lasciata in una piazzola dell'autostrada intorno all'una di notte.

Gli agenti, dopo averla messa in sicurezza, allertavano i soccorsi sanitari che la trasportavano in ospedale. Nel frattempo gli operatori della polizia giudiziaria che si erano messi immediatamente sulle tracce dell'uomo lo hanno identificato e denunciato. L'aggressore ha ammesso i fatti.

(ANSA).