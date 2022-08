Teatro: in 5 mila a rassegna 'La Spezia estate'

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 AGO - La terza edizione della rassegna La Spezia Estate Festival"ha confermato, oltre ogni aspettativa, l'interesse del pubblico per il Teatro nelle sue varie declinazioni". Lo ha detto il direttore artistico Alessandro Maggi al quale fa eco il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini.

"Anche quest'anno, l'estate spezzina si conclude all'insegna di un grande successo di pubblico - ha detto Peracchini - durante gli anni 2020-2021 l'estate spezzina non ha mai mancato di essere assoluta protagonista, siamo state una delle pochissime città italiane a investire concretamente sulla cultura in un momento di grave difficoltà a causa del Covid con le attività di spettacolo pressoché ferme. Da quest'anno tutti sono ufficialmente partiti, e nonostante la maggiore e naturale concorrenza, la nostra città si conferma motore di cultura: l'idea di trasformare piazza Europa in un teatro a cielo aperto è risultata vincente ancora una volta e il programma di altissima qualità offerto da La Spezia Estate Festival ha premiato il grande lavoro del direttore artistico Alessandro Maggi e di tutti gli uffici del Teatro Civico e tutti coloro che hanno lavorato concretamente alla realizzazione dell'estate spezzina".

"I numeri sono felicissimi - prosegue Maggi - con circa 5 mila spettatori presenti nel corso dei 12 spettacoli che si sono susseguiti dal 14 luglio ad oggi". Un pubblico numeroso "che ha dimostrato ancora una volta l'importanza per la città degli eventi di spettacolo dal vivo". (ANSA).