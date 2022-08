Processione senza statua Madonna, un caso a Dolceacqua

Ci sarebbe la protesta di alcuni parrocchiani dopo un contrasto con il prete dietro il caso della mancata presenza della statua della Madonna alla processione per l'Assunta che si è svolta a Dolceacqua, antico borgo medievale della val Nervia (Imperia). Il giorno di Ferragosto la statua era stata preparata e addobbata ma nessuno l'ha portata in processione. Il parroco non ha voluto commentare, ma il vescovo diocesano Antonio Suetta è intervenuto facendo capire che qualcuno ha deliberatamente operato per impedire che la statua andasse in processione. "In ogni paese ci sono sovente cultori o custodi delle tradizioni che, talvolta, diventano eccessivamente invasivi nel contesto ecclesiale e perciò se un parroco, legittimamente o anche doverosamente, va a regolare qualche situazione, allora immediatamente questi organizzano una sorta di opposizione o di protesta" ha dichiarato. (ANSA).