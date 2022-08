Autopsia su cucciolo cinghiale, informativa in procura

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - L'autopsia effettuata dalla sanità veterinaria sulla carcassa del cucciolo di cinghiale trovato all'interno del parco della Maggiolina alla Spezia, dove da oltre 10 giorni vive reclusa una famigliola di cinghiali ha escluso che a uccidere l'animale sia stata la peste suina. Ma le risultanze dell'autopsia restano sotto più stretto riserbo.

La vigilanza veterinaria regionale infatti ha redatto una informativa che è stata depositata in procura il cui contenuto, sottolinea Asl5, non verrà divulgato. Non è escluso dunque che il cucciolo di cinghiale non sia morto per cause naturali o per denutrizione. (ANSA).