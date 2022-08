Minori non accompagnati: residenti via del Molo, chiudete centro

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - Assemblea pubblica ieri sera in via del Molo, alla quale hanno preso parte un'ottantina di persone, organizzata per discutere del centro per minori stranieri non accompagnati aperto nel Massoero che da settimane preoccupa i residenti del quartiere a causa del reiterarsi di scippi, rapine, e minacce da parte di alcuni dei giovani ospiti del centro. Dopo quanto accaduto a Ferragosto ieri l'assessore Lorenza Rosso ha annunciato che il centro sarà chiuso il 5 settembre (o più probabilmente l'8 settembre, data entro la quale si renderebbe disponibile una nuova struttura) spiegando che nel frattempo a cadenza quasi giornaliera sarebbero stati fatti trasferimenti parziali verso altre strutture. Se il centro non verrà chiuso, hanno detto i partecipanti all'assemblea "organizzeremo una manifestazione e nel frattempo raccoglieremo le segnalazioni e le denunce per presentare un esposto in procura se il centro non verrà chiuso". A poche decine di minuti dalla fine dell'assemblea tuttavia l'ennesimo scippo ha fatto nuovamente infuriare gli abitanti. Vittima una coppia di americani che si trovava vicino a via del Molo: due ragazzi avrebbero strappato la collanina a uno dei due turisti per poi fuggire. (ANSA).