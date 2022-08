Maltempo sullo Spezzino, tetti scoperchiati e rami caduti

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 AGO - Tetti scoperchiati e alberi crollati nello Spezzino questa mattina a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia. Attorno alle 10.30 alcune potenti raffiche hanno spazzato la costa e l'entroterra, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono tuttora all'opera tra Luni e Porto Venere. Nel capoluogo la Spezia segnalati rami caduti sulle strade, antenne divelte dai palazzi del centro storico e motorini gettati a terra dalla furia degli elementi. Lo spettacolo di questa sera in Piazza Europa è stato annullato.

Danni anche agli stabilimenti balneari del golfo e ad altre attività economiche. A Castelnuovo Magra, zona Molicciara, distrutte le vetrate dello spazio culturale Made mentre poco distante, sulla collina ortonovese, arrivano segnalazioni di frane lungo la viabilità locale. A Ortonovo paese, alcuni tetti sono stati scoperchiati: le tegole ricoprono le vie del borgo.

Nell'entroterra, squadre di Protezione Civile all'opera a Riccò del Golfo per garantire la viabilità verso le frazioni di Ponzò e Caresana Vecchia. A Montebello, vicino a Bolano, un'abitazione è stata scoperchiata del tetto. "Sono chiuse, a Marinella, la via Litoranea e via Marinella. Sono attive le squadre della Protezione Civile, Polizia Locale e Reperibilità oltre ai Vigili del Fuoco". Lo ha fatto sapere la sindaca Cristina Ponzanelli di Sarzana. (ANSA).