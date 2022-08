Maltempo: Liguria, grandine e trombe d'aria nel Tigullio

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, ha trasferito materiali e persino alcune cabine dalle spiagge sulla linea ferrata danneggiando la linea elettrica. Sospesa la circolazione dei treni nel tratto. I tecnici di Rfi sono sul posto e sono stati richiesti i bus per il servizio sostitutivo.

Il maltempo ha colpito forte sul Tigullio orientale. La forte mareggiata ha arrecato parecchi danni al litorale tra Chiavari e Sestri Levante. Alcune cabine degli stabilimenti balneari sono state sbattute sulla vicina linea ferroviaria a Cavi di Lavagna.

Anche a Chiavari tetti scoperchiati, allagamenti, alberi crollati. A Sestri Levante decine di auto sono state danneggiate dalla grandine e da tegole volate dai tetti.

Tromba d'aria Tigullio, sfollate cinque famiglie

La tromba d'aria che si è abbattuta sul Tigullio ha fatto danni anche nell'entroterra. Nel comune di Cogorno il forte vento ha scoperchiato alcune abitazioni e sono state evacuate 4 famiglie residenti in via Costa dei Landò. Una famiglia di 6 persone evacuata anche a Lavagna per lo stesso motivo. Anche a Chiavari si registrano tetti scoperchiati ma senza provvedimenti di allontanamento. Gli interventi sono ancora in corso.

Nello Spezzino black out elettrico e case scoperchiate

Il maltempo, che ha provocato ingenti danni nel Tigullio, si sta spostando nello Spezzino. A Ortonovo, vicino a Luni (La Spezia) sono segnalate case scoperchiate, black out elettrico e idrico. Sono cadute anche le linee telefoniche. A Sarzana un violento temporale ha fatto cadere alberi e tralicci con danni a autovetture e edifici, Chiusa a Marinella la via litoranea. Attive le squadre della Protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco. "E' previsto un altro fenomeno nelle prossime ore - ha scritto il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli sui social -. Non sottovalutate mai nessuna allerta, se possibile non uscite, non affacciatevi alle finestre e non sostate sotto gli alberi"

Toti in collegamento con sala operativa P.Civile

"Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione Civile per tutti gli aggiornamenti sull'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra regione. Nelle ultime ore forti piogge e grandinate sono cadute su gran parte della Liguria. L'allerta meteo è tutt'ora in corso, soprattutto nel levante ligure, e proseguirà fino alle 15 di oggi pomeriggio, per cui invito i cittadini alla massima prudenza". Lo scrive il governatore ligure Giovanni Toti sui social. "Fortunatamente - ha aggiunto - al momento nessuna persona risulta ferita".