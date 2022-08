Allerta meteo gialla prolungata in Liguria, 20 sfollati

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - L'allerta meteo gialla per temporali in Liguria è stata prolungata dalle 15 fino alle 24 di oggi in tutta la Regione. Lo comunica l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone lanciando "un appello a tutti i cittadini alla massima prudenza".

"L'allerta meteo è stata prolungata fino alla mezzanotte di oggi con il rischio di effetti al suolo possibili come quelli verificatisi purtroppo stamattina nel Levante della Regione. - spiega - La conta dei danni in corso, registriamo solo alcune persone lievissimamente ferite, nessun ferito grave né vittime, è questo il primo dato importante. Sono 20 gli sfollati per tetti scoperchiati tra i Comuni di Cogorno, Chiavari e Lavagna".

Ripresa circolazione treni Chiavari-Sestri L.

E' ripresa alle 13.40, su un binario a senso unico alternato con rallentamento di velocità, la circolazione ferroviaria tra Chiavari e Sestri Levante interrotta stamattina a causa dei detriti rovesciati da una tromba d'aria sulla linea ferrata. Sono infatti terminati gli interventi di ripristino della linea ferroviaria Genova - La Spezia, tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno liberato la linea dove il forte vento ha riversato materiale, anche di grosse dimensioni, proveniente dalle spiagge e dalle zone limitrofe e hanno riparato i danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Il secondo binario rimane interrotto per consentire gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco in corso nelle aree limitrofe la linea ferroviaria. Durante l'interruzione, Trenitalia ha attivato un servizio bus nel tratto interrotto tra le stazioni di Chiavari-Lavagna-Cavi- Sestri Levante e potenziato il personale dedicato all'assistenza.

Downburst a Luni abbatte alberi, black out elettrico

Una tromba d'aria si è abbattuta su Luni, piccolo centro al confine tra Liguria e Toscana. In un videomessaggio il vicesindaco di Luni Massimo Marcesini ha sottolineato che la tromba d'aria oltre ad abbattere alberi e scoperchiare tetti "ha provocato danni alle comunicazioni, che sono saltate e un generale black out elettrico. La situazione è critica - ha detto - ma sono già sul campo la Protezione civile e i tecnici". Il vicesindaco ha concluso invitando la cittadinanza "a non uscire". I danni sono ingenti sia dal confine con Marinella di Sarzana e che fino all'abitato di Ortonovo paese: la tromba d'aria ha interessato abitazioni private, centri sportivi, opifici commerciali. Ovunque alberi crollati, viabilità interrotta, pali della luce con cavi elettrici penzolanti. Poco distante da Luni, a Marinella di Sarzana Anas avverte che a causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata la strada statale della Bocca di Magra è chiusa al traffico per 1 km all'altezza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e ripristinare la circolazione il prima possibile. (ANSA).



Maltempo: tromba d'aria Tigullio colpisce anche ospedali

La tromba d'aria che ha attraversato il Tigullio ha causato danni agli ospedali di Lavagna e Sestri Levante ma, scrive Asl4 "non si è verificata alcuna interruzione nei servizi alla cittadinanza né assenze da parte degli operatori in turno. A Sestri Levante la forza del vento ha schiantato i vetri a piano terra dell'ospedale e al primo piano lato sud ovest e danneggiato gli arredi esterni davanti alla farmacia e alla morgue. Danneggiati gli intonaci delle facciate lato sud. All'ospedale di Lavagna allagati portineria e accessi, in via di risoluzione per quanto riguarda ripristino del funzionamento delle relative apparecchiature. In pronto soccorso sono arrivati 15 pazienti con traumi leggeri e diversi subiti nel tentativo di proteggere le proprie auto o da caduta accidentale, senza necessità di alcun ricovero. Lievi allagamenti all'ospedale di Rapallo e al polo di Chiavari. Danneggiate inoltre alcune auto aziendali di servizio alla guardia medica ed alla assistenza domiciliare parcheggiate a Sestri Levante. In nessun caso si è avuta interruzione dei servizi alla cittadinanza né assenza degli operatori nei turni di lavoro. Sono state implementate le squadre e i giri di monitoraggio interne h 24 oggi e domani negli ospedali di Lavagna e Sestri Levante. "La direzione . conclude Asl4 - è in contatto con le amministrazioni comunali e il gruppo di coordinamento aziendale è costantemente reperibile".