Morto Ardoino: folla per l'ultimo saluto a ristoratore

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Politici della vecchia e della nuova Repubblica e molti giornalisti di ieri e di oggi, amici, ammiratori, clienti, si sono stretti stamani intorno ai famigliari di Franco Ardoino, scomparso il giorno di Ferragosto all'età di 77 anni. Al funerale, affidato dai famigliari ad Asef del Comune di Genova, c'erano Giorgio Bornacin, già senatore di Alleanza nazionale, Paolo Lingua, ex caporedattore della Stampa e direttore di Tele Nord, l'assessore regionale Ilaria Cavo e la senatrice ed ex ministro della Difesa Roberta Pinotti, il consigliere comunale del Pd Claudio Villa, il direttore di Primocanale Matteo Cantile e il portavoce della Federazione italiana canottaggio Marco Callai. Poi avvocati, ex assessori comunali e provinciali, moltissimi amici tra cui numerosi appartenenti alle forze dell'ordine.

Le tre ampie navate della chiesa nel centro di Genova erano gremite. Sul feretro rose bianche e gialle: grande commozione al suo passaggio.

Dopo la cerimonia il feretro è stato trasferito al cimitero di Staglieno per la cremazione (ANSA).