In cortile con gli amici e un coltello da 21 cm, denunciato

(ANSA) - SAVONA, 17 AGO - Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dalla polizia a Savona perché trovato in possesso di un coltello con una lama da 21 cm. E' successo nella zona di Fontanassa. A chiamare la polizia un cittadino che ha visto il ragazzo 'giocare' col coltello in mezzo ai suoi coetanei.

Suil posto si sono recate le Volanti che hanno identificato il ragazzo e sequestrato il coltello. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. (ANSA).