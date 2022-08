Ferragosto con allerta gialla per temporali in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Ferragosto in allerta gialla per temporali su tutta la Liguria dalla mezzanotte alle 14 di domani. La perturbazione comincerà da ponente nella serata odierna per poi estendersi al centro e sul levante della regione nella notte fino alla mattinata di Ferragosto. Lo rende noto Arpal. I temporali si intensificheranno con il passare delle ore fino a essere forti e organizzati. Già dalla serata di oggi i venti meridionali si rafforzeranno (arriveranno a 60 km/h), in particolare sul centro della regione. Arpal segnala che il vento potrebbe causare danni per isolate raffiche o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti In mattinata una banda nuvolosa ha provocato precipitazioni deboli (cumulata massima 3.6 millimetri a Rocchetta Nervina, nell'Imperiese), mentre si è andato instaurando un flusso meridionale che sta portando nubi diffuse sulla regione.

La notte scorsa le temperature sono calate a Pratomollo (1520 metri a Borzonasca), 9.6 gradi, mentre la minima più alta si è registrata a Sanremo con 24.2. (ANSA).