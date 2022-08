Due scippi in poche ore a Genova, caccia a due uomini in scooter

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Due scippi in poche ore la scorsa notte a Genova. Nel primo caso un uomo che stava facendo jogging, in via Due Dicembre nel quartiere di Pra', ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato da due giovani su uno scooter. Uno dei due lo ha spinto a terra e dopo essere sceso dalla moto gli ha strappato la collanina dal collo e sono scappati. In via Voltri, invece, una donna ecuadoriana di 47 anni ha denunciato di essere stata spinta da due uomini in scooter, con ogni probabilità magrebini, che una volta a terra le hanno strappato la collana. Sui due episodi indagano le volanti della polizia. (ANSA).