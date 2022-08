Calcio: Venezia-Genoa 1-2

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Genoa batte Venezia 2-1 (1-0) in una partita della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. I gol: nel primo tempo Portanova per gli ospiti; nel secondo tempo Johnsen per i lagunari e Kwarteng Yeboah per i rossoblù. Parte con il piede giusto l'avventura del Genoa nel campionato cadetto. Spettacolare il gol di Portanova dopo una cavalcata di 50 metri. Subito il pari la squadra di Blessin non si è scompasta ed ha trovato forza e coraggio per tornare in vantaggio e prendersi il successo

