Vuol farsi un video mentre cammina sui binari, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Vuole farsi un video mentre cammina sui binari ma è stato visto dalla Polfer nelle telecamere di sorveglianza che è riuscita a bloccare tutti i treni in transito e ha chiamato i carabinieri. Il ragazzo, che era assieme a due amici, è stato trovato nascosto in un cespuglio dai carabinieri e denunciato per interruzione di pubblico servizio. I due amici sono riusciti a fuggire. E' successo ieri sera sulla linea ferroviaria tra Arcola e Vezzano, alla Spezia.

Tra l'altro, un treno merci fosse costretto a una frenata di emergenza e un intercity è stato costretto a una lunga sosta prima di entrare in galleria. Il giovane, un cittadino maghrebino di 20 anni residente in Spagna, ha detto ai carabinieri che voleva girarsi un video da postare sui social.

Questa versione dei fatti è al vaglio degli investigatori che stanno cercando inoltre di risalire all'identità degli altri due soggetti riusciti a dileguarsi (ANSA).