Si ribalta autocarro, muore 27enne

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Un autocarro si è ribaltato in via San Quirico in Valpolcevera, l'autista, un giovane di 27 anni, è morto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 nei pressi dell'agriturismo Colture di Casa. Il giovane, un nigeriano residente a Genova che lavorava per l'agriturismo, è stato sbalzato dal mezzo ed è precipitato dal pendio. E' morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 arrivata con l'automedica.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'autocarro che si trovava in bilico e la polizia locale che ha inviato anche la sezione infortunistica per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La vittima è un giovane di 27 anni. (ANSA).