Elezioni: 'Unione Popolare' verso raccolta firme in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - "L'unico voto utile per la pace, i diritti, il lavoro e l'ambiente, un'alternativa pacifista, internazionalista, ambientalista e femminista": sarà lo slogan della lista 'Unione Popolare con de Magistris', che si presenterà alle elezioni politiche nazionali anche in Liguria sostenuta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DeMa, le parlamentari uscenti di 'ManifestaA', da numerosi candidati indipendenti e movimenti della sinistra radicale. La partecipazione della lista guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris appare ormai scontata, servono 40 mila firme a livello nazionale e in Liguria 'Unione Popolare' ha già raccolto oltre 550 delle 750 firme necessarie entro il 22 agosto.

"Mettiamo insieme i pezzi della sinistra radicale per costruire una lista di alternativa a centrodestra e centrosinistra contro la guerra e il neoliberismo", dice il segretario della federazione genovese di Rifondazione Comunista Giovanni Ferretti". Potere al Popolo "aderisce a questo progetto perché c'è bisogno di una forte rappresentanza politica in questo momento completamente assente in Italia. Noi vogliamo il salario minimo di 10 euro all'ora contro paghe e stipendi troppi bassi soprattutto per i giovani ma non solo" spiega il militante di Potere al Popolo Valerio Villanova. E aggiunge: "Proponiamo forti investimenti nella sanità pubblica e nella scuola pubblica, fino a una vera transizione verde che abbandoni subito il fossile".

Come indipendenti si presenteranno l'ex candidata sindaco di Genova Antonella Marras capolista plurinominale al Senato e l'insegnante ed esponente del movimento Lgbt+ Laura Tonelli. Per Rifondazione Comunista si candideranno la leader storica del movimento della pace Norma Bertullacelli, il consigliere comunale spezzino Massimo Lombardi capolista al plurinominale alla Camera, il consigliere comunale di Arenzano Gianluca Traverso (ApertaMente). Per Potere al Popolo si candideranno il metalmeccanico e giornalista Giacomo Marchetti al plurinominale al Senato e il chirurgo Stefano Picardi alla Camera. (ANSA).