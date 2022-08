Vende alcol a minori, polizia chiude locale a Loano

(ANSA) - LOANO, 12 AGO - La polizia di Savona ha chiuso per sette giorni un locale di Loano che vendeva alcol a minori. Il titolare è stato denunciato. Nel corso del controlli, aumentati in questo periodo estivo, è stato riscontrato che era in corso una serata nel locale con spazio esclusivo destinato al ballo e service musicale e consolle per il Dj, senza le autorizzazioni.

Per questo è scattata anche una sanzione amministrativa. (ANSA).