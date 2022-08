Legambiente, in Liguria 5 punti inquinati su 22 prelievi

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - Su 22 punti controllati lungo le coste della Liguria (foci di torrenti, scarichi etc), cinque risultano oltre i limiti di legge rispetto alla presenza di inquinanti. Lo si legge nel monitoraggio di Legambiente che ha concluso la campagna di rilevamenti lungo le coste italiane di Goletta Verde. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali e Escherichia coli) e vengono considerati come 'inquinati' i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa di balneazione vigente in Italia. Se i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo i punti vengono considerati "fortemente inquinati". (ANSA).