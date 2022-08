Smag: accordo dopo 11 giorni di sciopero

Dopo 11 giornate di sciopero si conclude la vertenza Smag, azienda che ha in appalto lavori da Iren, con un accordo quadro siglato fra le organizzazioni sindacali di categoria, le rappresentanze sindacali unitarie e l'azienda. L'accordo contiene buona parte delle richieste poste da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

"I punti in questione - scrivono le segreterie sindacali in una nota- riguardavano la carenza di organico, la cattiva organizzazione del lavoro, la preoccupazione dello stato di salute economica dell'azienda che ha omesso il pagamento ai fondi pensione e delle cessioni del quinto pur trattenendole ai lavoratori, la gestione delle attività trasferita a Firenze, la decisione unilaterale di posticipare il pagamento delle retribuzioni al 10 di ogni mese. Nell'incontro del 10 agosto sono stati discussi anche i livelli e il premio di risultato.

Tutto ciò ha portato dei risultati che possiamo ritenere soddisfacenti: 9 assunzioni nei prossimi mesi, la sospensione momentanea del "controllo a distanza" tramite applicativo, il pagamento di tutte le cifre trattenute ai lavoratori e dal 29 luglio riconsegnate al fondo e alle finanziarie interessate al prestito, la formazione per le nuove applicazioni, la crescita professionale riconoscendo ad alcuni lavoratori un inquadramento superiore rispetto all'attuale, un premio di risultato che conferma le cifre dell'anno scorso e la possibilità di richiedere un anticipo della stipendio per i prossimi mesi in modo da rispettare le scadenze dei propri pagamenti.

Rispetto alla gestione delle attività si è convenuto di far venire a Genova almeno una volta a settimana un tecnico informatico per dare le risposte necessarie ai lavoratori ed alle Rsu, rispetto all'applicativo in uso. Rsu e azienda - conclude la nota - continueranno a incontrarsi per definire e monitorare i punti dell'accordo£. (ANSA).