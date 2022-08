Disabili: Stefani, 12 mln in arrivo per progetti Liguria

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - "Dal Governo sono in arrivo 12 milioni alla Regione Liguria per progetti che riguardano il mondo delle disabilità, fondi importanti che permetteranno ai Comuni di dare risposte ai cittadini". Lo annuncia la ministra per le Disabilità Erika Stefani nel corso dell'incontro 'Fondi disabilità: alla Liguria 12 milioni di euro. L'impegno e i risultati della Lega da Roma ai territori' organizzato a Genova dal Carroccio per dare il via alla campagna elettorale. Presenti il sindaco di Genova Marco Bucci, il deputato e segretario regionale del partito Edoardo Rixi, il capo delegazione leghista all'Ue Marco Campomenosi, il sindaco di Pontinvrea e responsabile Enti locali Lega Liguria Matteo Camiciottoli.

Nel dettaglio 2,8 milioni saranno destinati a progetti per il turismo accessibile e altre attività tra cui 700 mila euro per migliorare l'accessibilità delle spiagge, 110 mila euro saranno investiti per l'attivazione di tirocini lavorativi per persone con disabilità, un milione e 650 mila euro per nuovi parchi giochi e attività sportive accessibili, 600 mila euro per la riqualificazione di strutture semiresidenziali, 2 milioni e 550 mila per servizi aggiuntivi a quelli regionali già esistenti a sostegno dell'autismo, in particolare relativi all'inclusione scolastica e lavorativa. Due milioni e 300 mila euro serviranno per assumere assistenti alla comunicazione nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e 3,2 milioni per assumere assistenti alla comunicazione nelle scuole secondarie della Liguria. (ANSA).