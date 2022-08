Comune Genova, revocato divieto balneazione Priaruggia e Sturla

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - In base ai campionamenti di Arpal e su proposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Campora, il sindaco Marco Bucci ha deciso di revocare il divieto di balneazione emesso con ordinanza del 3 agosto dalla spiaggia di Priaruggia, nel tratto terminale di via S. Stacchetti a asse di capo San Rocco, e a Sturla ovest, lato est nel tratto compreso tra i civici 16 e 8 di via del Tritone. (ANSA).